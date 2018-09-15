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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 12:22 15.09.2018 - 12:22

Мадрид. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Три человека стали жертвами стрельбы, еще семеро получили ранения при нападении вооруженных людей, одетых как музыканты-мариачи в центре Мехико, сообщают в субботу местные СМИ.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу по мексиканскому времени на популярной у туристов площади Гарибальди в исторической части столицы.

Нападавших было трое, их мотивы неизвестны.

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