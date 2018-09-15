Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Три человека стали жертвами стрельбы, еще семеро получили ранения при нападении вооруженных людей, одетых как музыканты-мариачи в центре Мехико, сообщают в субботу местные СМИ.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу по мексиканскому времени на популярной у туристов площади Гарибальди в исторической части столицы.

Нападавших было трое, их мотивы неизвестны.

1эф пч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс