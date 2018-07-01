Три человека погибли в результате нападения боевиков на лицей на востоке Афганистана
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Кабул. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В провинции Нангархар, на востоке Афганистана неизвестные вооруженные лица обезглавили трех сотрудников лицея, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Атауллу Хугьяни.
Инцидент произошел на территории уезда Кхогьяни, боевики жестоко расправились с сотрудниками лицея, а также сожгли библиотеку, сказал пресс-секретарь губернатора.
Ни одна из действующих в регионе вооруженных антиправительственных групп пока не взяла ответственность за это нападение. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) оповестило, что не имеет отношения к инциденту. А.Хугьяни напомнил, что ранее террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) выступала с угрозами нападения на школы региона.
пч
Интерфакс