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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 8:58 01.07.2018 - 08:58

Кабул. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В провинции Нангархар, на востоке Афганистана неизвестные вооруженные лица обезглавили трех сотрудников лицея, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Атауллу Хугьяни.

Инцидент произошел на территории уезда Кхогьяни, боевики жестоко расправились с сотрудниками лицея, а также сожгли библиотеку, сказал пресс-секретарь губернатора.

Ни одна из действующих в регионе вооруженных антиправительственных групп пока не взяла ответственность за это нападение. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) оповестило, что не имеет отношения к инциденту. А.Хугьяни напомнил, что ранее террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) выступала с угрозами нападения на школы региона.

пч

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