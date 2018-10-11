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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 9:00 11.10.2018 - 09:00

Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Жертвами землетрясения на острове Ява в Индонезии стали не менее трех человек, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

В некоторых районах восточной части острова частично разрушены жилые дома, наблюдаются проблемы с подачей электричества.

Подземные толчки также ощущались на популярном среди туристов острове Бали. Однако предупреждений о возможности цунами не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло накануне вечером. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10,3 км в 55 км к северо-востоку от города Ситубондо.

Агентство отмечает, что Индонезия до сих пор продолжает ликвидацию последствий мощного землетрясения, произошедшего в конце сентября. Тогда погибли более 2 тыс. человек.

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