Три человека погибли в результате стрельбы в городе Льеж в Бельгии
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Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, сообщает во вторник сайт газеты "Суар".
По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.
Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск) в центре города.
Издание отмечает, что к настоящему моменту нападавший "нейтрализован".
вл аю
Интерфакс