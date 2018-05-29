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Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, сообщает во вторник сайт газеты "Суар".

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск) в центре города.

Издание отмечает, что к настоящему моменту нападавший "нейтрализован".

вл аю

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Интерфакс