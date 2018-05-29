Три человека погибли в результате стрельбы в городе Льеж в Бельгии

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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:29 29.05.2018 - 11:29

Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, сообщает во вторник сайт газеты "Суар". По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий. Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск) в центре города. Издание отмечает, что к настоящему моменту нападавший "нейтрализован". вл аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс