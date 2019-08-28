Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 6:10

Токио. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли в Японии из-за обрушившихся на страну дождей, сообщают местные СМИ.

Один мужчина погиб в префектуре Сага, когда его машина была смыта потоками воды с дороги. В этой же префектуре погибла женщина. Еще один мужчина без признаков жизни был найден в префектуре Фукуока.

Приказы об эвакуации и рекомендации были выданы около 1,6 млн человек по всей стране. Приказы об эвакуации были выданы более чем 700тыс. человек в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки на севере Кюсю.

Метеорологи присвоили угрозе затоплений максимальный пятый уровень.

В префектуре Сага в северном районе Кюсю была затоплена железнодорожная станция JR Saga.

Более 120 мм осадков было зафиксировано в городах Сага и Таку за один час.

По данным метеорологов, дожди продолжатся до 6 утра четверга. Согласно прогнозам, в северном регионе Кюсю выпадет до 200 мм осадков, а в районе Канто-Кошин, который включает Токио и регион Токай, - 180 мм.

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