Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 17:37

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека погибли в ходе протестных акций в Багдаде после того, как силы безопасности начали разгон демонстраций, сообщили во вторник региональные СМИ.

Еще не менее 30 человек получили ранения.

Ранее силы безопасности перекрыли дороги перед протестующими и применили против них светошумовые гранаты и водометы. Демонстранты все равно отказывались расходиться, и тогда силы безопасности открыли огонь по толпе.

Ранее тысячи жителей Ирака вышли на акции протеста против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.

При этом во вторник премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, собравший заседание кабинета министров, выступил с заявлением, в котором гарантировал трудоустройство выпускникам университетов.

1ви аю

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