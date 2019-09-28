Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 12:40

*** Все пассажиры и члены команды эвакуированы

Брюссель. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Пожар произошел в субботу на греческом пароме "Olympic Champion", который вышел из греческого порта Игуменица в Венецию, три человека пострадали, сообщают греческие СМИ.

По их данным, двоим оказана амбулаторная помощь, и их уже отпустили домой, еще один человек остается в больнице.

Всего на борту парома находились 538 пассажиров и 74 члена команды. К настоящему моменту все они эвакуированы.

Пожар начался в отсеке, где стояли автомобили, вскоре после того, как паром вышел из порта.

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