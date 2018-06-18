Три человека ранены в результате стрельбы в шведском городе Мальме

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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 20:59 18.06.2018 - 20:59

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию. Раненые доставлены в больницу. По первоначальным данным, стрельбу открыл вооруженный неизвестный в центральной части города. 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс