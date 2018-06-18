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Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Раненые доставлены в больницу.

По первоначальным данным, стрельбу открыл вооруженный неизвестный в центральной части города.

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Интерфакс