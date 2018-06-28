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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:26 28.06.2018 - 17:26

*** Более половины граждан ФРГ не уверены, что ЕС удастся выработать решение миграционного кризиса

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство жителей Германии позитивно оценивают политический курс Ангелы Меркель, нацеленный на борьбу с миграционным кризисом, свидетельствуют результаты опроса, распространенные в четверг немецким телеканалом АРД.

Согласно опросу, 75% немцев поддерживают политику А.Меркель в миграционной сфере. При этом большинство высказались за то, чтобы отказывать в доступе на территорию ФРГ тем мигрантам, которые уже прибыли в другую страну ЕС и были там зарегистрированы.

Помимо этого, 36% респондентов уверены в том, что в Евросоюзе в скором времени найдут более приемлемое решение миграционного кризиса. В свою очередь, 59% опрошенных заявили, что решение этого вопроса вряд ли будет выработано в ближайшем будущем.

А.Меркель выступает за общее европейское решение миграционной проблемы в договоренности с остальными странами ЕС. Между тем, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что если соответствующих договоренностей на саммите ЕС достигнуто не будет, то с 1 июля он запретит мигрантам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию.

Ситуация с вопросом приема мигрантов в странах Европы обострилась после того, как Италия отказалась принять у себя судно Aquarius с более чем 600 нелегальными иммигрантами на борту. После отказа Италии и Мальты разместить нелегалов у себя, судно приняла Испания.

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