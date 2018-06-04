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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 7:03 04.06.2018 - 07:03

Кабул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Трое детей погибли в результате взрыва мины, установленной на дороге в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции.

Согласно сообщениям, инцидент произошел в воскресенье на территории уезда Дих Бала.

Власти обвинили в совершении теракта боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Погибшим детям было от 12 до 13 лет, сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

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