Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 16:43

Кабул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевики убили трех полицейских в ходе атаки на полицейский блокпост в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу полиции региона Аминуллу Амирхейла.

"Примерно в 19 часов (15.30 мск) в воскресенье вооруженная группа атаковала полицейский пост в десятом районе города Герат, убиты трое сотрудников полиции. Ответным огнем ликвидированы двое нападавших", - сообщил Амирхейл.

После перестрелки, боевики покинули место столкновения, говорится в сообщении.

Ош пч

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