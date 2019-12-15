Кабул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевики убили трех полицейских в ходе атаки на полицейский блокпост в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу полиции региона Аминуллу Амирхейла.
"Примерно в 19 часов (15.30 мск) в воскресенье вооруженная группа атаковала полицейский пост в десятом районе города Герат, убиты трое сотрудников полиции. Ответным огнем ликвидированы двое нападавших", - сообщил Амирхейл.
После перестрелки, боевики покинули место столкновения, говорится в сообщении.
Ош пч