Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 8:21

Париж. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Трое спасателей погибли в результате крушения вертолета в городе Марсель на юге Франции во время спасательной операции по устранению наводнений, сообщило в понедельник французское МВД.

В заявлении главы МВД Франции Кристофа Кастанера говорится, что спасатели были обнаружены в 01:30 по местному времени (3:30 мск) в районе коммуны Ле-Ров на юго-востоке страны.

Отмечается, что спасательный вертолет потерял радиосвязь и исчез с экранов радаров во время выполнения спасательных работ в юго-восточном департаменте Вар в ночь на понедельник.

Накануне двое человек погибли в результате наводнения на Французской Ривьере, вызванного продолжительными проливными дождями.

В департаментах Вар и Приморские Альпы был объявлен красный уровень опасности. Нарушено движение поездов.

Также отменен ряд культурных и спортивных мероприятий.

На прошлой неделе из-за проливных дождей на юге Франции погибли шесть человек.

1ви ар

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