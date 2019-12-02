Париж. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Трое спасателей погибли в результате крушения вертолета в городе Марсель на юге Франции во время спасательной операции по устранению наводнений, сообщило в понедельник французское МВД.
В заявлении главы МВД Франции Кристофа Кастанера говорится, что спасатели были обнаружены в 01:30 по местному времени (3:30 мск) в районе коммуны Ле-Ров на юго-востоке страны.
Отмечается, что спасательный вертолет потерял радиосвязь и исчез с экранов радаров во время выполнения спасательных работ в юго-восточном департаменте Вар в ночь на понедельник.
Накануне двое человек погибли в результате наводнения на Французской Ривьере, вызванного продолжительными проливными дождями.
В департаментах Вар и Приморские Альпы был объявлен красный уровень опасности. Нарушено движение поездов.
Также отменен ряд культурных и спортивных мероприятий.
На прошлой неделе из-за проливных дождей на юге Франции погибли шесть человек.
1ви ар