Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 15:58

(обновленная версия, меняются данные о жертвах)

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Стрелок, открывший огонь на авиабазе ВМС США во Флориде, убил двух человек, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Представитель шерифа округа Эскамбиа заявил, что сам нападавший также убит.

Таким образом, общее число погибших увеличилось до трех человек.

Еще 11 человек пострадали от действий стрелка, они отправлены в больницу.

В пятницу произошла стрельба на авиабазе в округе Эскамбиа, где служат более 16 тыс. военных. База закрыта.

Ранее на этой неделе мужчина открыл стрельбу на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем. Жертвами стали двое человек.

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