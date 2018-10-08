Тропический шторм "Майкл", угрожающий южному побережью США, превратился в ураган
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Тропический шторм "Майкл", двигающийся от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью, усилился до урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщили в понедельник в Национальном центре ураганов США.
Специалисты полагают, что в среду ураган достигнет побережья штата Флорида.
К тому времени он может усилиться еще больше - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.
"Вне зависимости от точной силы урагана вдоль побережья Флориды в Мексиканском заливе возможно возникновение штормовых волн, опасных для жизни ", - сообщили в центре.
Метеорологи предупредили, что удар "Майкла" может привести к блокированию дорог, перебоям в подаче электричества и воды в течение последующих нескольких дней или недель.
1ла аю ки
Интерфакс