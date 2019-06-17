Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 17:02

Таллин. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Труба эстонско-финляндского газопровода Balticconnector, проходящего по дну Финского залива, в понедельник была выведена на сушу на полуострове Пакри (Pakri).

Как сообщила пресс-служба энергетической компании Elering, на следующей неделе будет наложен последний шов на уже уложенный 76-километровый подводный участок газопровода.

В прибрежных водах на расстоянии 1,7 километра трубу закроют грунтом и камнями. В течение лета на морском участке трубопровода также проведут испытания на прочность.

Balticconnector вступит в строй в начале 2020 года, когда заработает единый газовый рынок Эстонии, Финляндии и Латвии. На первом этапе в начале 2020 года по нему можно будет перегонять до 2,5 млн кубометров природного газа в сутки, после полного вступления газопровода в строй расчетная мощность составит 7,2 млн кубометров газа.

Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года.

Протяженность подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии от Инкоо (Inkoo) до Сиунтио (Siuntio) 21 км, наземного участка в Эстонии от Кийли (Kiili) до Палдиски (Paldiski) 55 км.

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газовых смычек между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из которых более 200 млн евро профинансирует Европейский союз.

др

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