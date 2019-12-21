Этот контент был опубликован 21 декабря 2019 г. 1:27

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Компания ожидает разъяснения от американских властей.

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США", - говорится в заявлении Allseas, распространенном ночью в субботу.

Ан бм

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