Висбаден. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Трудоспособное население в Германии к 2035 году может сократиться на 9 млн человек без миграции, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В 2018 году в ФРГ насчитывалось почти 52 млн трудоспособных лиц в возрасте от 20 до 66 лет. Однако более чем половине немцев в этой возрастной категории 45 лет или больше. После того, как рожденные в 1950-1960-е годах люди постепенно закончат работать, рынок рабочей силы существенно сократится.

С учетом мигрантов положение выглядит не настолько драматично, полагают специалисты. Однако даже в случае с высокой средней иммиграцией в 311 тыс. человек в год Германия к 2035 году столкнется с уменьшением трудоспособного населения на 4,4 млн человек. При "умеренной" иммиграции, в среднем 221 тыс. человек в год, сокращение составит 5,4 млн человек, приводит данные Destatis издание Deutsche Welle.

В конце 2018 года общая численность населения Германии впервые выросла до 83 млн человек, что стало национальным рекордом. В то же время число смертей превысило число рождений на 167 тыс. - хуже, чем в 2017 году. В стране насчитывалось 10,1 млн иностранцев (рост на 4,2%). Около 72,9 млн человек имели немецкое гражданство, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году.

Иммиграция в Германию происходит в основном из других европейских стран, в частности, из Румынии, Польши, Болгарии и западных Балкан. Однако в будущем, по данным Destatis, в ФРГ будет приезжать меньше иммигрантов из Восточной и Южной Европы, поскольку население там также стареет и, следовательно, меньше людей уезжает за границу.

Оь аш ав*

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