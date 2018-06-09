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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:30 09.06.2018 - 23:30

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он сообщил президенту США Дональду Трампу: страны "Группы семи" (G7) пока не готовы рассмотреть вопрос возвращения России в этот формат.

"Я ясно сказал (президенту США Дональду Трампу - ИФ), что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы даже в рассмотрении вопроса возврата России в состав G7", - сказал Дж.Трюдо.

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