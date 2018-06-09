Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:35 09.06.2018 - 23:35

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он сообщил президенту США Дональду Трампу: "Группа семи" пока не готова рассмотреть вопрос возвращения России в этот формат.

"Я ясно сказал (президенту США Дональду Трампу - ИФ), что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы даже в рассмотрении вопроса возврата России в состав G7", - сказал Дж.Трюдо.

Ранее президент США Д.Трамп заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею.

Он подчеркнул, что восстановление формата G8 станет "позитивной вещью".

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line