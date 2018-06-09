Трюдо заявил Трампу, что страны G7 не заинтересованы даже в рассмотрении вопроса возвращения России в этот формат
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Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он сообщил президенту США Дональду Трампу: "Группа семи" пока не готова рассмотреть вопрос возвращения России в этот формат.
"Я ясно сказал (президенту США Дональду Трампу - ИФ), что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы даже в рассмотрении вопроса возврата России в состав G7", - сказал Дж.Трюдо.
Ранее президент США Д.Трамп заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею.
Он подчеркнул, что восстановление формата G8 станет "позитивной вещью".
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Интерфакс