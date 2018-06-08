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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 0:43 09.06.2018 - 00:43

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 в канадской провинции Квебек обменялись мнениями по КНДР и Украине.

"Премьер-министры обсудили приоритетные вопросы "большой семерки", включая экономический рост и создание рабочих мест, а также вопросы глобального мира и безопасности, в том числе в контексте ситуации с Северной Кореей и Украиной", - говорится в распространенном на сайте саммита пресс-релизе.

Кроме того, премьеры затронули темы гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также обсудили проблемы загрязнения мирового океана и вопросы торговли.

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