Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 19:00

Париж. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг заявил, что канадские власти будут защищать двух граждан страны, незаконно арестованных в Китае.

"Мы будем всегда последовательно защищать граждан Канады, особенно этих канадцев, которые были незаконно взяты под арест", - сказал Трюдо, выступая на пресс-конференции в Париже.

"Мы всегда обращаем особое внимание на те меры, которые мы предпринимаем для оказания помощи арестованным гражданам Канады. Это никогда не изменится", - подчеркнул канадский премьер-министр.

Ранее в четверг власти Китая распорядились взять под арест канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора, задержанных по подозрению в подрыве национальной безопасности Китая.

В МИД Китая заявили, что Коврига подозревают в "сборе государственных секретов и разведывательной информации" в Китае, а Спавора - в "похищении и предложении сбыта государственных секретов" за рубежом.

Ковриг ранее работал дипломатом в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. Затем он стал старшим советником по Северо-восточной Азии в организации Международная кризисная группа.

Он был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним тогда задержали бизнесмена Спавора.

1тэ ар

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