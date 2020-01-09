Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 2:27

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофу лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Макрон выразил глубокие соболезнования канадцам и другим людям, погибшим в результате трагической авиакатастрофы в Иране. Президент подтвердил готовность Франции оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы. Лидеры также обсудили важность тщательного расследования для установления причин авиакатастрофы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Отмечается, что два лидера также обсудили ситуацию в Ираке и "подчеркнули необходимость избегать эскалации и добиваться всеми сторонами мира и стабильности".

"Оба лидера подчеркнули важность достижения целей ядерного нераспространения в регионе. Премьер-министр Трюдо и президент Макрон договорились поддерживать контакт и продолжать совместную работу по укреплению безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент США также выразил соболезнования канадскому лидеру в связи с гибелью людей в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Премьер-министр и президент также обменялись мнениями о ситуации в Ираке и дальнейших шагах в отношении Ирана.

"Лидеры двух стран выразили общую озабоченность по поводу безопасности вооруженных сил и дипломатического персонала, несущего службу в регионе, и отметили ограниченное воздействие иранского нападения на коалиционные силы 7 января. Они обсудили необходимость деэскалации и подчеркнули важность продолжения поддержки стабильности в Ираке и продолжающейся борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все пассажиры и члены экипажа - более 170 человек - погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

В посольстве Украины в Иране заявили, что по предварительной информации, самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя по техническим причинам, пока версия теракта исключается.

При этом в авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) не видят среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал свой визит в Оман. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

Boeing 737-800 был выпущен в 2016 году и куплен авиакомпанией новым у производителя, говорится в заявлении авиакомпании. "Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МАУ в фейсбуке в среду утром.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - подчеркивается в сообщении МАУ.

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, 82 гражданина Ирана погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране. "Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

1вз гс

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