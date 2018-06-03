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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 16:18 03.06.2018 - 16:18

*** Глава МИД Канады призвала США задуматься, какой сигнал они направляют партнерам

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает оскорбительной идею администрации США о том, что Канада и канадские сталь и алюминий представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщают в воскресенье американские СМИ.

"Мысль о том, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов довольно оскорбительна и неприемлема", - сказал Дж.Трюдо в эфире Эн-Би-Си.

Он также подтвердил, что его страна введет пошлины в отношении США.

"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов. И мы также вводим пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу", - сказал он.

В то же время, глава МИД Канады Христя Фриланд в эфире Си-Эн-Эн призвала Вашингтон задуматься о том, какой сигнал подобными своими действиями он направляет своим сторонникам.

"Я бы только хотела сказать нашему ближайшему союзнику, Соединенным Штатам, пожалу йста, хорошо подумайте над тем, какой сигнал вы направляете своим ближайшим союзникам", - сказала Х.Фриланд.

В пятницу президент США Дональд Трамп негативно оценил состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства после того, как Дж.Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".

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