Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 19:24

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду заявил, что действительно сделал ряд комментариев о президенте США Дональде Трампе во время беседы с лидерами других стран в Букингемском дворце, которая попала на видео и вызвала резонанс в СМИ.

На видеозаписи, попавшей в интернет, Трюдо вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте ведет оживленную беседу.

Некоторые западные СМИ трактовали их беседу и некоторые выдержки из нее, которые можно услышать, как насмешки над поведением Трампа во время саммита, в частности, его длительное общение с журналистами перед встречами.

"Прошлым вечером я говорил о том, что перед моей встречей с президентом Трампом произошла незапланированная пресс-конференция. Я был рад поучаствовать в ней", - сказал Трюдо на пресс-конференции в среду по итогам саммита НАТО.

Премьер Канады отметил, что не думает, что его комментарии отразятся на отношениях США и Канады.

Сам Трамп ранее в среду довольно резко отреагировал на распространенную в интернете видеозапись. Американский лидер назвал Трюдо "двуличным". Однако затем Трамп смягчился и добавил, что "если честно, то Трюдо - хороший парень".

Между тем, другие мировые лидеры, которые на видеозаписи участвуют в беседе с Трюдо на приеме в Букингемском дворце, не стали напрямую подтверждать, что они действительно обсуждали Трампа. В частности, от комментариев воздержались Макрон и Джонсон.

Макрон заявил, что не будет "комментировать видеозапись, которая была украдена". Он пояснил, что под кражей подразумевает, что видео снимали тайно от участников беседы.

Накануне королева Великобритании Елизавета II принимала лидеров стран-членов НАТО. Позже в сети появилась видеозапись с разговоров Трюдо, Макрона, Джонсона и Рютте. Поскольку доступ прессы на мероприятие был ограничен, то полное содержание беседы остается неизвестным.

Однако, по данным ряда западных СМИ, лидеры вчетвером обсуждали чье-то опоздание, после чего, согласно CNN, Трюдо ответил: "Он опоздал, потому что ему пришлось... провести 40-минутную пресс-конференцию ". Затем канадский премьер добавил, что "у его команды челюсть отвисла".

На видеозаписи ни один из лидеров отчетливо не произносит имя Трампа, однако многие СМИ сочли, что таким образом они высмеивали президента США из-за его продолжительного общения с журналистами перед встречами, которые похожи на пресс-конференции.

Ранее в среду в Лондоне завершился саммит лидеров стран-членов НАТО. Главы государств и правительств альянса дали пресс-конференции по его итогам, однако Трамп принял решение отказаться от такого формата общения с журналистами.

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