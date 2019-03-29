Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 13:53

Дубай. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Тунис намерен координировать совместные ответные действия стран арабского региона на решения США по Голанским высотам, заявил в пятницу глава МИД Туниса Хмаис Жинауи.

"Мы будем работать с другими арабскими странами и международным сообществом, чтобы предотвращать последствия подобных решений на региональных и международных форумах", - цитируют его слова западные СМИ, сказанные на встрече с министрами иностранных дел стран арабского региона.

На прошлой неделе арабские страны подвергли критике решение президента США Дональда Трампа признать право Израиля на Голанские высоты, которые международным сообществом признаются как сирийская территория, оккупированная Израилем.

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