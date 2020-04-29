Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 21:40

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Туниса готовы начать постепенное ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, и частичное возобновление экономической деятельности на территории страны со следующей недели, сообщают в среду местные СМИ.

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф объявил об открытии с 4 мая некоторых предприятий продовольственного и строительного секторов, а также о возобновлении работы половины госслужащих в местных учреждениях.

В то же время министр отметил, что ограничительные меры необходимо отменять постепенно.

"Тунис взял под контроль первую волну эпидемии, но мы не знаем о возможной второй волне", - предупредил он.

Общественный транспорт начнет частично функционировать со следующей недели. Также после 11 мая в Тунисе начнут открываться магазины одежды и торговые центры.

Режим национальной изоляции в Тунисе был введен 20 марта. За время эпидемии в стране было зафиксировано 975 случаев заражения COVID-19, а также 40 летальных исходов инфицированных пациентов.

В то же время, по данным Международного валютного фонда, в этом году на фоне нынешнего кризиса ожидается сокращение экономики Туниса на 4,3%.

1ка аю см

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