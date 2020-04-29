Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Туниса готовы начать постепенное ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, и частичное возобновление экономической деятельности на территории страны со следующей недели, сообщают в среду местные СМИ.
Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф объявил об открытии с 4 мая некоторых предприятий продовольственного и строительного секторов, а также о возобновлении работы половины госслужащих в местных учреждениях.
В то же время министр отметил, что ограничительные меры необходимо отменять постепенно.
"Тунис взял под контроль первую волну эпидемии, но мы не знаем о возможной второй волне", - предупредил он.
Общественный транспорт начнет частично функционировать со следующей недели. Также после 11 мая в Тунисе начнут открываться магазины одежды и торговые центры.
Режим национальной изоляции в Тунисе был введен 20 марта. За время эпидемии в стране было зафиксировано 975 случаев заражения COVID-19, а также 40 летальных исходов инфицированных пациентов.
В то же время, по данным Международного валютного фонда, в этом году на фоне нынешнего кризиса ожидается сокращение экономики Туниса на 4,3%.
1ка аю см