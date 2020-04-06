Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:49

Стамбул. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция намерена ограничить перемещение своих войск на севере Сирии во избежание распространения коронавируса COVID-19, информирует турецкое министерство обороны.

"Вход и выход наших войск в оперативных районах Сирии регулируется разрешением командующего армией для того, чтобы минимизировать передвижение частей в этих районах", - говорится в заявлении турецких вооруженных сил.

Решение Минобороны Турции обязательно к исполнению и будет действительно на протяжении нескольких ближайших недель.

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