Турецкая армия сообщила о гибели 15 курдских боевиков в результате авиаудара на севере Ирака
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Стамбул. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В результате авиаудара военно-воздушных сил Турции по позициям курдских боевиков в районе Гара на севере Ирака погибли 15 курдов, сообщает в пятницу турецкий генштаб.
Турецкие ВВС регулярно наносят удары по позициям курдов в северных районах Ирака с июля 2015 года.
11 июня 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявлял о возобновлении военной операции в иракском районе Кандиль.
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Интерфакс