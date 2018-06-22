Турецкая армия сообщила о гибели 15 курдских боевиков в результате авиаудара на севере Ирака

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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 20:05 22.06.2018 - 20:05

Стамбул. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В результате авиаудара военно-воздушных сил Турции по позициям курдских боевиков в районе Гара на севере Ирака погибли 15 курдов, сообщает в пятницу турецкий генштаб. Турецкие ВВС регулярно наносят удары по позициям курдов в северных районах Ирака с июля 2015 года. 11 июня 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявлял о возобновлении военной операции в иракском районе Кандиль. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс