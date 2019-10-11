Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 21:39

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Курды из Сирийских демократических сил заявляют, что турецкая артиллерия в пятницу обстреляла тюрьму, в которой держат под стражей боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает Associated Press.

По данным агентства, на распространенной в пятницу видеозаписи видно, как снаряд падает во внутренний двор тюрьмы в городе Камышлы. Спустя несколько секунд открываются двери здания и оттуда выбегают люди.

Согласно информации представителя Сирийских демократических сил, который пожелал сохранить анонимность, несколько бегущих человек на видео - это охранники, которые пытаются помешать заключенным боевикам сбежать.

Агентство отмечает, что проверить подлинность информации о попытке побега невозможно.

Камышлы находится в 3 км от турецкой границы.

На северо-востоке Сирии расположено более двух десятков учреждений, где содержатся порядка 10 тыс. боевиков ИГ, среди них 2 тыс. - иностранцы.

Турция проводит на северо-востоке Сирии военную операцию, направленную против курдских военизированных формирований.

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