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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 14:02 28.10.2018 - 14:02

Стамбул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая армия в воскресенье нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей. Агентство отмечает, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией. В Анкаре считают курдские силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. 1ар вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс