Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкие переговорщики отправятся в понедельник в Россию, чтобы обсудить развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб, объявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб. Завтра в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Идлибе", - приводит его слова агентство "Анадолу".
"По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги следует предпринять", - добавил Эрдоган.
Он подчеркнул, что из-за боевых действий в Идлибе более 80 тыс. жителей этой северной сирийской провинции направились в сторону Турции. Эрдоган предупредил, что Анкара не может в одиночку оказывать помощь столь большой группе людей.
Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.
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