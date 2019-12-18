Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 11:45

Стамбул. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара направит в Москву делегацию для обсуждения обстановки в Ливии и Сирии, сообщают региональные СМИ.

По их данным, в состав делегации войдут заместители министров иностранных дел, обороны и представители разведывательных служб и органов национальной безопасности Турции.

Эрдоган также заявил, что ФРГ пригласила Турцию для участия в берлинской конференции по Ливии. По словам президента, Анкара предложила подключить к этому дипломатическому процессу Катар, Тунис и Алжир, и Россия поддерживает это предложение.

Накануне в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение Турции направить в помощь правительству национального единства Ливии спецназ, военных советников и военную технику. По просьбе "Интерфакса" он ответил на вопрос, будет ли эта тема обсуждаться в ходе встречи Путина и Эрдогана в январе и в ходе возможных телефонных контактов.

"Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотный ежедневный контакт по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские", - сказал Песков.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния. "Выражена поддержка посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога. Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", - говорилось в сообщении о телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе турецкой стороны.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи. По некоторым данным, силы Хафтара ведут бои примерно в 10 км от центра города.

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