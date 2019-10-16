Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 19:59

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Действия Турции на северо-востоке Сирии должны быть пропорциональны заявленным целям операции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы понимаем обеспокоенность Турции своей национальной безопасностью, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна их целям, которые были ими заявлены", - сказал Небензя журналистам по итогам экстренно созванного закрытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

"Как вы знаете, президент (РФ Владимир) Путин поддерживает постоянный диалог с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Они общались ранее, сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву. И, конечно, этот вопрос будет обсуждаться там. Турецкая сторона говорила нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и что конечной целью будет обеспечение гарантии того, что Сирия суверена и целостна", - отметил он.

В среду в первой половине дня по времени Нью-Йорка члены Совета собрались на закрытой встрече, чтобы обсудить военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. В ходе заседания члены Совета приняли так называемые элементы для прессы (форма заявления для прессы, отражающего единую позицию СБ).

"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском рассредоточения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), а также серьезную озабоченность в связи с риском ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в документе.

1йф ав

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