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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 11:46 25.06.2018 - 11:46

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Я признаю результаты этих выборов", - сказал М.Индже на пресс-конференции в Анкаре.

Он призвал Р.Т.Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил он.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.

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