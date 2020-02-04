Стамбул. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Республиканская народная партия Турции - основная оппозиционная сила в стране - предложила программу из пяти пунктов, направленную на преодоление кризиса в сирийской провинции Идлиб, сообщила во вторник газета "Хюрриет".

По словам главы партии Кемаля Кылычдароглу, предложения переданы турецкому правительству.

"Из-за того, что сочинские соглашения не могут быть реализованы в полной мере, Турция должна провести переоценку ситуации в Идлибе с Россией. В случае необходимости в сочинские соглашения необходимо внести поправки с учетом новых реалий", - считает Кылычдароглу.

"Напряженность в Идлибе породила новый приток беженцев. Турция не должна быть оставлена один на один с этой проблемой. Турции следует работать с Россией и ООН в деле их (беженцев) размещения в безопасной зоне, установленной на территории Сирии", - сказал лидер оппозиции.

"Правительство должно прекратить проводить политику, основанную на идее смены власти в Сирии. Оно должно отказаться от любого сотрудничества с группировками, угрожающими территориальной целостности Сирии. Политический вектор должен сосредоточиться на всеобъемлющих дипломатических усилиях", - отметил Кылычдароглу.

"Идлиб - это проблема для безопасности Турции, но не стоит забывать, что это сирийская земля. Необходимо активизировать усилия по разоружению членов террористических группировок и меры в отношении тех, кто оружие не сложит", - настаивает оппозиционер.

"Самая важная проблема - это безопасность всех наших солдат в Идлибе. Правительство должно принять все необходимые дипломатические и военные меры для этого. Правительство может поддержать наши предложения или счесть их недостаточными, но мы знаем, что проблему Идлиба можно быстро решить, если оно поддержит их", - заявил Кылычдароглу.

Он отметил, что сейчас в провинции Идлиб находятся от 20 тыс. до 50 тыс. террористов, добавив, что Турция должна принимать во внимание их присутствие по ту сторону границы, и думать, что может произойти, если террористы проникнут в Турцию вместе с мирными жителями.

Ситуация в Идлибе осложнилась после того, как ранее на этой неделе под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Президент Эрдоган тогда заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство арабской страны, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ. "Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в центре.

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