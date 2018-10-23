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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 18:10 23.10.2018 - 18:10

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Турции нашли три чемодана в консульском автомобиле Саудовской Аравии, который был ранее оставлен на парковке близ Стамбула, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".

По предварительным результатам осмотра, в двух чемоданах находится одежда, а про третий из них пока не приводится информации. Обнаруженная одежда направлена на экспертизу ДНК.

Автомобиль, принадлежащий генконсульству, был найден в городе Султангази близ Стамбула накануне. Однако саудовская дипмиссия разрешила турецким властям провести осмотр автомобиля лишь на следующий день.

При этом машина подходит под внешнее описание автомобиля, который видели у генконсульства Саудовской Аравии в день исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, отмечает "Хюрриет".

Правоохранительные органы Турции расследуют инцидент с исчезновением саудовского журналиста Дж.Хашкаджи, который пропал после того, как зашел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Турецкие СМИ обвиняют в причастности к смерти журналиста Саудовскую Аравию.

1тэ ар

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