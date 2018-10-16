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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 8:58 16.10.2018 - 08:58

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Во вторник утром турецкая полиция, проводившая осмотр генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, завершила работу, длившуюся более девяти часов, и покинула здание генконсульства, сообщает газета "Хюрриет".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

Накануне телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на источники сообщил о том, что саудовские власти готовят доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста на территории консульства. Официально эта информация не была подтверждена.

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