Турецкая полиция ранила водителя трактора из-за попытки устроить протест на территории посольства Израиля в Анкаре - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции подстрелила и ранила мужчину, который намеревался въехать на тракторе на территорию посольства Израиля в Анкаре и провести там акцию протеста, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост".
По данным издания, 45-летний мужчина отказался остановить свое транспортное средство и врезался в стоявшие поблизости автомобили в центре Анкары.
Однако, по словам неназванного представителя посольства Израиля, этот случай не был связан с израильским посольством.
"Инцидент произошел рядом с местом проживания посла Израиля, а не возле самого здания посольства", - приводит издание его слова.
Мужчина получил ранение в ногу. Информации об угрозе его жизни нет.
1тэ аю
Интерфакс