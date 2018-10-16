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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:38 16.10.2018 - 11:38

Иерусалим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции подстрелила и ранила мужчину, который намеревался въехать на тракторе на территорию посольства Израиля в Анкаре и провести там акцию протеста, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост".

По данным издания, 45-летний мужчина отказался остановить свое транспортное средство и врезался в стоявшие поблизости автомобили в центре Анкары.

Однако, по словам неназванного представителя посольства Израиля, этот случай не был связан с израильским посольством.

"Инцидент произошел рядом с местом проживания посла Израиля, а не возле самого здания посольства", - приводит издание его слова.

Мужчина получил ранение в ногу. Информации об угрозе его жизни нет.

1тэ аю

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