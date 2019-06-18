Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 10:03

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 128 военнослужащих по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По его информации, полиция разыскивала чуть более половины подозреваемых в западной прибрежной провинции Измир, а остальных - в 30 других провинциях.

За три года расследования в общей сложности 77 тыс. человек задержаны за причастность к попытке госпереворота 16 июля 2016 года или связи с организацией Гюлена, которого подозревают в его организации.

Еще 150 тыс. человек, как среди военных, так и гражданского населения за это время были уволены с должностей по обвинениям в связях с Гюленом.

1кю ар

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