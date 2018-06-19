Турецкие ВВС ликвидировали около 30 курдских боевиков на юго-востоке Турции и севере Ирака
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Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкие военнослужащие за последние два дня ликвидировали в ходе авиаударов 26 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке Турции и на севере Ирака, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на турецкий генштаб.
ВВС Турции в воскресенье и понедельник нанесли удары по позициям курдов, расположенным в турецких провинциях Диярбакыр и Ширнак, а также в иракском районе Авазин-Басян.
В ходе авиаударов были также разрушены убежища и склады оружия боевиков.
Издание напоминает, что РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.
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Интерфакс