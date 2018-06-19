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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 9:31 19.06.2018 - 09:31

Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкие военнослужащие за последние два дня ликвидировали в ходе авиаударов 26 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке Турции и на севере Ирака, сообщает во вторник газета "Дейли Сабах" со ссылкой на турецкий генштаб.

ВВС Турции в воскресенье и понедельник нанесли удары по позициям курдов, расположенным в турецких провинциях Диярбакыр и Ширнак, а также в иракском районе Авазин-Басян.

В ходе авиаударов были также разрушены убежища и склады оружия боевиков.

Издание напоминает, что РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.

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