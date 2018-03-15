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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:52 15.03.2018 - 07:52

Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов по позициям бойцов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

По информации военного командования, авиацией уничтожены "восемь целей".

Удары, совершенные турецкими ВВС накануне, пришлись по районам Хакурк и Зап.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке.

"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Скоро Турция нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он, отметив, что турецкая армия использует любую возможность для того, чтобы выявить "террористические гнезда" в этом регионе.

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