Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 14:35 16.03.2018 - 14:35

Стамбул. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные в ходе операции "Оливковая ветвь" заняли три четверти района Африн на севере Сирии, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках операции "Оливковая ветвь" (мы - ИФ) установили контроль над тремя четвертями Африна на северо-западе Сирии", - приводит газета "Йени шафак" слова президента во время конгресса правящей Партии справедливости и развития.

В минувший вторник турецкие военные заявили, что окружили центр Африна и заняли все стратегически важные точки в этом районе.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

мм аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line