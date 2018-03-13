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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:25 13.03.2018 - 09:25

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные заявили, что окружили центр города Африн, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В военном командовании пояснили, что осада центральных районов Африна началась 12 марта. Кроме того, турецкие военные сообщают, что взяли под контроль все стратегически важные точки в районе этого города.

Ранее Генштаб ВС Турции сообщил, что в ходе операции в районе Африна были нейтрализованы почти 3,4 тыс. курдских бойцов и террористов ИГ (запрещена в России).

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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