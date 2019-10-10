Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 17:57

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Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные и поддерживающая их группировка Сирийская национальная армия за время стартовавшей в среду операции на северо-востоке Сирии взяли под контроль семь населенных пунктов, сообщает в четверг вечером агентство "Анадолу".

В основном речь идет о селениях, расположенных близ города Телль-эль-Абьяд.

В свою очередь, близкие к курдским военизированных формированиями сирийские СМИ отмечают, что в настоящее время идут ожесточенные бои в достаточно крупном городе Рас-эль-Айн. Турецкие военные применяют против ополченцев артиллерию. В зоне боевых действий замечены разведывательные самолеты.

Кроме того, поступают сообщения о решении группировки Сирийские демократические силы, основу которой составляют курды, направить своих бойцов ближе к границе с Турцией, чтобы попытаться остановить продвижение турецких сил вглубь сирийской территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

В странах ЕС призвал Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

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