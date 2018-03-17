Турецкие военные за сутки операции в Африне против курдских ополченцев и боевиков ИГ "нейтрализовали" еще 37 человек - СМИ
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Стамбул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации 3 тыс. 567 курдских ополченцев и боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) с начала операции в Африне на севере Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу".
Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить боевиков, которые были убиты или взяты в плен.
Накануне турецкий Генштаб сообщал о 3 тыс. 530 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки было нейтрализовано 37 человек.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ.
Эф вш
Интерфакс