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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:28 17.03.2018 - 08:28

Стамбул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации 3 тыс. 567 курдских ополченцев и боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) с начала операции в Африне на севере Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Турецкие военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить боевиков, которые были убиты или взяты в плен.

Накануне турецкий Генштаб сообщал о 3 тыс. 530 нейтрализованных террористах и ополченцах. Таким образом, за минувшие сутки было нейтрализовано 37 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ.

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