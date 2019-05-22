Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 9:32

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Стамбул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Турция отправила в Россию группу военнослужащих, которые будут учиться использованию зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает в среду издание "Йени шафак" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

В разговоре с журналистами он также сказал, что в ближайшие месяцы Турция направит в Россию еще военных, и что российский военный персонал, может быть, тоже прибудет в Турцию.

Кроме этого, он упомянул, что, по его мнению, Турции удалось добиться некоторых успехов в переговорах с США, касающихся приобретения как российских С-400, так американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В то же время, по данным агентства Associated Press, Турция рассматривает все варианты действий в ответ на угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары из-за приобретения С-400 и "ведет приготовления" ввиду этой ситуации.

Ранее осведомленный российский источник сообщил "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 планируется начать в июне.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

В марте министр обороны Турции Акар заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Однако американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

1аю ар

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