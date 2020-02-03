Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Военные из Турции контактируют с российской стороной по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Представители Генштаба ВС Турции находятся в контакте с российской стороной", - цитирует агентство Эрдогана.
По словам президента, Турция действует в Идлибе с учетом диалога с Москвой.
Эрдоган в понедельник заявил, что может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, где погибли четверо турецких военных. По утверждению Турции, их обстреляли сирийские правительственные силы.
Президент Турции призвал российскую сторону "не пытаться остановить турецкую операцию, нацеленную только на (позиции - ИФ) сирийского режима". Также он сообщил, что турецкие военные в ответ нанесли удары по Идлибу.
Это - первый случай, когда турецкая армия целенаправленно нанесла удары по позициям сирийских правительственных сил.
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