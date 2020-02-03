Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 8:42

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Военные из Турции контактируют с российской стороной по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Представители Генштаба ВС Турции находятся в контакте с российской стороной", - цитирует агентство Эрдогана.

По словам президента, Турция действует в Идлибе с учетом диалога с Москвой.

Эрдоган в понедельник заявил, что может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, где погибли четверо турецких военных. По утверждению Турции, их обстреляли сирийские правительственные силы.

Президент Турции призвал российскую сторону "не пытаться остановить турецкую операцию, нацеленную только на (позиции - ИФ) сирийского режима". Также он сообщил, что турецкие военные в ответ нанесли удары по Идлибу.

Это - первый случай, когда турецкая армия целенаправленно нанесла удары по позициям сирийских правительственных сил.

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