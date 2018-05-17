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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 21:20 17.05.2018 - 21:20

Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецким военнослужащим удалось нейтрализовать 4 464 курдских бойцов и террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, сообщает в четверг информагентство "Анадолу".

По словам президента Турции, на севере Ираке Анкара также нейтрализовала 403 террориста.

Турецкие власти и военные используют термин "нейтрализован", чтобы обозначить боевиков, которые были убиты или взяты в плен.

Ранее сообщалось о нейтрализации Турцией 4,3 тыс. ополченцев и террористов в результате операции в Африне.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она была направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ.

Тэ эф др

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