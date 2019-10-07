Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая армия провела обстрелы позиций бойцов военизированных формирований на севере Сирии, сообщают официальные сирийские СМИ.
Мишенью ударов в районе в городе Аль-Маликийя (провинция Хасака) стали курдские ополченцы и бойцы оппозиционных Сирийских демократических сил, основной ударной частью которых являются курдские отряды народной самообороны.
Сообщения об обстрелах поступили на фоне сообщений о подготовке к скорому проведению турецкой военной операции в пограничных северных районах Сирии.
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