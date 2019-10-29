Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 14:29

Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные подвергли минометному обстрелу погранперехода на севере Сирии в то время, как там находились российские военные полицейские, передает сирийское государственное агентство САНА.

Оно сообщает о ранении шести мирных жителей.

Накануне об обстреле в районе пограничного перехода Ад-Дербасийя сообщали курдские СМИ. По их данным, пострадали четверо гражданских лиц. СМИ утверждали, что в районе погранперехода разорвался снаряд, выпущенный с направления, где расположены турецкие силы.

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